Anche in casa Lazio è tempo di riflessioni: fissato vertice Lotito-Baroni

Tempo di bilancio non solo in casa Fiorentina. Domenica Marco Baroni concluderà il suo primo campionato da allenatore della Lazio e spera di farlo conquistando l'Europa: basterà un punto per la Conference League, ma la squadra biancoceleste spera ancora in un risultato più importante in caso di inciampo di Roma o Juventus. La Gazzetta dello Sport fa un punto anche sul futuro dell'allenatore fiorentino, riportando come nonostante sia legato a Roma con un contratto fino al 2026, i contratti non trattengono gli allenatori contro la propria volontà o contro quella della società.

Verranno fatte delle valutazioni da entrambi i protagonisti, anche in casa Lazio dunque è tempo di riflessioni. La prossima settimana, ci sarà un vertice tra società e tecnico per capire se c'è unità d'intenti e se c'è la volontà di proseguire insieme. In tal caso, è anche molto probabile che venga proposto a Baroni un rinnovo contrattuale.