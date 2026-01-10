Qui Milan, Nkunku torna a disposizione. Pronto Ricci se riposa Modric
FirenzeViola.it
La Gazzetta dello Sport scrive oggi che Nkunku dovrebbe essere a disposizione per la sfida di domani pomeriggio tra Milan e Fiorentina al Franchi: l’attaccante francese è rimasto fuori contro Cagliari e Genoa per un problema alla caviglia rimediato contro il Verona, ma ieri è tornato ad allenarsi in gruppo con una buona intensità. La rosea aggiunge poi che con Tomori squalificato (ammonito da diffidato contro il Genoa) toccherà ancora a De Winter guidare la difesa rossonera.
Pronta anche una maglia da titolare per Samuele Ricci se Allegri dovesse scegliere di far riposare Modric, in campo per 90 minuti anche nell’ultima sfida di San Siro.
Pubblicità
Rassegna stampa
Il Milan dirà se per i viola è iniziato un nuovo campionato. Gambe e testa ora sembrano funzionare, ma nessuna illusione. Brescianini darà forza alla squadradi Alberto Polverosi
Le più lette
2 Brescianini è aria fresca a centrocampo, ma il mercato è solo all'inizio. Baldanzi, Gud, Fortini, Dominguez e Fazzini: occhio agli intrecci con Roma e Bologna
Copertina
Luca CalamaiUn punticino che fa morale. Ma la salvezza è tutta da conquistare. Basta Piccoli titolare e Kean in panca. Finalmente De Gea e Gosens protagonisti. Mercato: mi piace Brescianini, non capisco Baldanzi. Servono 4 colpi. Il caso Paratici
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com