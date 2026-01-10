Qui Milan, Nkunku torna a disposizione. Pronto Ricci se riposa Modric

La Gazzetta dello Sport scrive oggi che Nkunku dovrebbe essere a disposizione per la sfida di domani pomeriggio tra Milan e Fiorentina al Franchi: l’attaccante francese è rimasto fuori contro Cagliari e Genoa per un problema alla caviglia rimediato contro il Verona, ma ieri è tornato ad allenarsi in gruppo con una buona intensità. La rosea aggiunge poi che con Tomori squalificato (ammonito da diffidato contro il Genoa) toccherà ancora a De Winter guidare la difesa rossonera.

Pronta anche una maglia da titolare per Samuele Ricci se Allegri dovesse scegliere di far riposare Modric, in campo per 90 minuti anche nell’ultima sfida di San Siro.