Ricordate l'obiettivo Senesi? Lo vuole la Juventus a parametro zero

Marcos Senesi potrebbe finire alla Juventus. I bianconeri - scrive oggi Tuttosport - hanno le antenne dritte per le occasioni a parametro zero. Profili che inevitabilmente faranno gola a tanti club, quindi per provare a prenderli è opportuno avviare già in queste settimane le trattative e anticipare così la concorrenza. Tra i nomi che si libereranno a costo zero a fine anno, ce n'è uno già ben presente nel mirino di Comolli.

La Juventus ha aperto i dialoghi per Marcos Senesi, che ha già annunciato alla dirigenza del Bournemouth l’intenzione di non rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno. Già la prossima settimana, infatti, dovrebbe andare in scena un summit tra le parti per capire costi e fattibilità dell’operazione. Senesi chiede un contratto di 4 anni e vuole sposare un progetto vincente, esattamente come quello che vuole portare avanti la compagine torinese. Il calciatore è stato più volte accostato alla Fiorentina nelle scorse sessioni di mercato, ora potrebbe approdare in Italia ma con un'altra maglia.