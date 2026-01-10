Con la Lazio ennesima "scena muta" di Piccoli. Vanoli dovrà recuperarlo

Non è stata fin qui la stagione che Roberto Piccoli e la Fiorentina si aspettavano quando in estate il club viola ha prelevato l'attaccante dal Cagliari per una cifra molto importante. Il Corriere dello Sport - Stadio scrive che "mister 25 milioni" ha chiuso il suo girone d'andata con l'ennesima scena muta che significa che in 20 partite giocate fin qui di cui 11 da titolare, il calciatore cresciuto nell'Atalanta ha segnato 2 gol, uno in Conference e uno in campionato.

Decisamente troppo poco per un giocatore che da molti è già considerato uno dei più grandi flop della storia recente fiorentina. Il quotidiano scrive che con il Milan tornerà a sedersi in panchina per dare di nuovo spazio a Kean, ed è sicuro: la sfida di Vanoli sarà recuperare psicologicamente Piccoli, anche perché non potrà essere ceduto.