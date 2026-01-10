Resiste il nome di De Vrij per la difesa della Fiorentina. Il punto de La Nazione

I dirigenti della Fiorentina si stanno concentrando anche sul difensore da prendere in questa sessione di mercato e come scrive oggi La Nazione, con l’uscita imminente di Viti (che tornerà al Nizza per poi andare in prestito alla Sampdoria) e quella di Pablo Marí, i nomi che il club viola sta valutando rimangono gli stessi da giorni. De Vrij potrebbe chiedere la cessione all’Inter in ottica Mondiale.

E a quel punto la Fiorentina sarebbe interessata. Così come piacciono Coppola e Dragusin, per il quale però il Tottenham vuole un obbligo di riscatto.