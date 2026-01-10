Resiste il nome di De Vrij per la difesa della Fiorentina. Il punto de La Nazione

Resiste il nome di De Vrij per la difesa della Fiorentina. Il punto de La NazioneFirenzeViola.it
Oggi alle 12:30
di Redazione FV

I dirigenti della Fiorentina si stanno concentrando anche sul difensore da prendere in questa sessione di mercato e come scrive oggi La Nazione, con l’uscita imminente di Viti (che tornerà al Nizza per poi andare in prestito alla Sampdoria) e quella di Pablo Marí, i nomi che il club viola sta valutando rimangono gli stessi da giorni. De Vrij potrebbe chiedere la cessione all’Inter in ottica Mondiale.

E a quel punto la Fiorentina sarebbe interessata. Così come piacciono Coppola e Dragusin, per il quale però il Tottenham vuole un obbligo di riscatto. 