La Juventus rivuole Chiesa ma i piani B sono Maldini e Gudmundsson

vedi letture

La Juventus cerca un esterno sul mercato e come riporta stamani La Gazzetta dello Sport, l'obiettivo principale è l'ex Fiorentina Federico Chiesa. Con il Liverpool il club bianconero sta trattando il ritorno del talento italiano anche se la fumata bianca non è ancora vicina. La Juventus rivuole Chiesa in prestito, i reds preferirebbero una formula a titolo definitivo, le parti sono al lavoro.

Ma intanto la squadra allenata da Spalletti guarda anche a possibili alternative e tra queste è spuntato il nome di Albert Gudmundsson della Fiorentina: assieme a Maldini, l'islandese è il piano B preferito dai bianconeri. Perché le piste estere sembrano tutte più complicate.