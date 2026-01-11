FirenzeViola Alle 15 Fiorentina-Milan: Kean torna titolare, Solomon ago della bilancia per il modulo

vedi letture

Oggi alle 15 al Franchi arriva il Milan di Max Allegri, sfida interessante che in casa la Fiorentina ha vinto 3 volte nelle ultime 4 gare mentre all'andata a San Siro i viola con Pioli in panchina furono ribaltati da una doppietta di Leao che vanificò il vantaggio di Gosens. Per la Fiorentina sarebbe fondamentale dare seguito ai due risultati positivi per muovere la classifica e se possibile per dare un'accelerata in caso di tre punti, approfittando poi degli scontri diretti in zona salvezza. Il Milan si consolerebbe pensando che l'anno dello scudetto (di Pioli in rossonero ovviamente) la Fiorentina al Franchi gli rifilò comunque una sonora sconfitta.

Vanoli è tentato di lanciare Solomon titolare anche se ha ammesso che ancora non è al 100% (avendo giocato poco al Villarreal) e potrà contare anche sull'ultimo arrivato Brescianini. L'israeliano sarà l'ago della bilancia anche per il modulo. Se dovesse partire titolare si potrebbe vedere già domani un 4-2-3-1 che il tecnico ha detto di voler fare con Fagioli e Mandragora in mediana e linea a tre con Parisi, Gudmundsson e appunto Solomon dietro a Kean che dovrebbe dunque tornare titolare nonostante i fastidi alla caviglia e una tabella di recupero ad hoc. Con Dodo, Comuzzo, Pongracic e Gosens in difesa. Di sicuro non ci saranno Pablo Marì già partito per l'Arabia e Viti che verrà girato in prestito dal Nizza ad un'altra squadra.

L'alternativa senza Solomon (che entrerebbe a gara in corso) è il collaudato 4-1-4-1 che soprattutto Fagioli regista e Gudmundsson largo stanno interpretando comunque bene ed ha portato agli ultimi risultati positivi. In questo caso l'undici sarebbe quello di Roma con Kean al posto di Piccoli e magari Sohm al posto di Ndour.

Per quanto riguarda il Milan Allegri ha detto in conferenza stampa che porterà Modric solo in panchina. Accanto a Pulisic spazio a Fullkrug con Leao a riposo vista la gara infrasettimanale. Anche Rabiot potrebbe dare forfait, e le novità dunque potrebbero non mancare, come Jashari al posto suo ed Estupinan al posto di Bartesaghi, secondo quanto riportato ieri sera da SkySport che ha parlato di un Allegri che in questi giorni ha provato anche la difesa a quattro.

FIORENTINA (4-2-3-1): 43 De Gea; 2 Dodo, 15 Comuzzo, 5 Pongracic, 21 Gosens; 8 Mandragora, 44 Fagioli; 65 Parisi, 10 Gudmundsson, 19 Solomon; 20 Kean. Allenatore: Vanoli

MILAN (3-5-2): 16 Maignan, 5 De Winter, 46 Gabbia 31 Pavlovic; 56 Saelemaekers, 19 Fofana, 4 Ricci, 12 Rabiot, 2 Estupinan; 11 Pulisic 9 Fullkrug. Allenatore: Allegri