Fiorentina-Milan prossimo al sold-out. Ma il clima in curva non cambierà

Fiorentina–Milan non è una partita qualunque, ma l’occasione giusta per dare una svolta vera alla stagione e cominciare a impreziosirla con una notte di livello assoluto. Come sottolinea stamani La Nazione, il pubblico di Firenze è pronto a rispondere presente con il probabile sold-out a un passo.

L’attesa intorno alla partita è palpabile anche fuori dal campo. Dopo alcune gare senza il pienone, domenica il Franchi tornerà a vestirsi a festa. Restano in vendita soltanto pochi biglietti e l’ultimo aggiornamento della biglietteria parla di oltre 21.000 spettatori già pronti a sostenere la squadra. Il clima attorno alla Fiorentina resta quello delle ultime settimane: appoggio totale durante i novanta minuti, ma sempre e solo “per la maglia”. Perché Fiorentina–Milan non è solo una partita, è una notte che può cambiare il senso di una stagione.