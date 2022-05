QUI JUVENTUS, Il punto su Dybala e Vlahovic

La Gazzetta dello Sport la definisce la prima partita di preparazione alla prossima stagione, quella della Juventus domani sera al franchi. Contro la Fiorentina non ci sono obiettivi reali, con Dybala che potrebbe non giocare: sarà tra i convocati, scrive la rosea, ma andrà in panchina e potrebbe rimanerci salvo emergenze.

Così come Allegri potrebbe risparmiare Dusan Vlahovic lanciando in attacco la coppia Morata-Kean. A centrocampo confermato il giovane Miretti mentre in difesa tornerà De Sciglio e Chiellini potrebbe giocare uno spezzone di gara.