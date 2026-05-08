Qui Genoa, a Firenze occasione per due giovani: di chi si tratta

vedi letture

La salvezza conquistata dal Genoa con tre giornate in anticipo consente a De Rossi di poter effettuare alcuni esperimenti e per questo - spiega il Corriere dello Sport - la gara di domenica al Franchi può essere un test importante per alcuni giovani in vista della prossima stagione. Oltre ad Amorim, già schierato titolare in altre occasioni, ci potrebbe essere spazio anche per i due difensori Otoa e Zatterstrom che quest’anno non hanno avuto molto spazio.

Instanto a Pegli sono rientrati tre giocatori che hanno concluso il campionato di serie C: si tratta del portiere Consiglio (classe 2006) rientrato dal Dolomiti Bellunesi con il difesnore Matteo Barbini (2006) e il centrocampista (2007) Doumbia che il Grifone aveva acquisito nello scorso mercato di gennaio dal Team Altamura.