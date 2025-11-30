Qui Atalanta, un po' di turnover in vista della Coppa? Non in attacco

L’Atalanta tornerà in campo mercoledì in Coppa Italia e non è da escludere un po’ di turnover da parte di Palladino, scrive stamani La Gazzetta dello Sport. Il reparto meno coinvolto da dubbi di formazione sarà l'atttacco dove sarà di nuovo schierato il tridente visto in Champions con Lookman, De Ketelaere e Scamacca al centro. Dhance da titolare per Kolasinac, ma anche Ahanor in difesa potrebbe partire dal primo. Probabile rilancio sulla fascia di Zalewski al posto di uno tra Zappacosta e Bellanova, mentre a centrocampo si potrebbe rivedere Pasalic.