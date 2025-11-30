Le ultime di formazione: Dodo sì ma dalla panchina. Davanti Piccoli
Ultime di formazione sulla Fiorentina a poche ore dalla sfida contro l'Atalanta a cura del Corriere dello Sport - Stadio. A meno di sorprese dell’ultimo momento, Paolo Vanoli ripartirà dal 3-5-2 d’ordinanza e chissà che non possa ritrovare subito Dodo dal 1', visto che il brasiliano è di nuovo a disposizione dopo essere rientrato in gruppo negli ultimi allenamenti.
Probabile che in ogni caso vada in panchina con Fortini pronto a sostituirlo sulla destra, magari il brasiliano potrà fare uno spezzone nel finale. Niente da fare invece per Gosens che a questo punto ha messo nel mirino il Sassuolo per rientrare, si rivede invece Kouame per la prima volta nella lista dei convocati. In attacco starà con tutta probabilità a Piccoli affiancare Kean, mentre Gudmundsson dovrebbe partire dalla panchina.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati