L'altro ex di Atalanta-Fiorentina: "Bobby" Piccoli torna nella sua Bergamo

vedi letture

Non sarà solo Raffaele Palladino il grande ex di Atalanta-Fiorentina in programma stasera alle 18 alla New Balance Arena. Come sottolinea La Nazione, Roberto Piccoli tornerà a casa per la sesta volta da ex, con addosso la maglia viola e negli occhi quella determinazione di chi sa che certe sfide non sono mai davvero come le altre. Bergamasco di Sorisole, cresciuto per sei anni nel vivaio della Dea, «Bobby» non è riuscito ancora ad assaporare il gusto dolce della vittoria contro la squadra che l’ha lanciato: cinque incroci, 4 ko e un pari.

Un bilancio fin troppo severo. Nel marzo del 2021 segnò con la maglia dello Spezia nella sconfitta per 3-1, ci riproverà oggi in una situazione critica per la sua Fiorentina.