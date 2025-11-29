L'Italia è al 3° posto nel Ranking Uefa: il 2° posto vuol dire 5 squadre in Champions

vedi letture

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul Ranking Uefa dell'Italia dopo il turno europeo infrasettimanale appena concluso. Le squadre italiane tra Champions, Europa e Conference League questa settimana hanno rimediato 5 vittorie con Napoli, Juventus, Atalanta, Roma e Bologna, e due sconfitte, l’Inter all’ultimo secondo a Madrid e la Fiorentina in casa con l’Aek. La cosa ci ha permesso di fare un bel salto nel ranking Uefa, che assegna la quinta squadra in Champions per la stagione 2026-27 alle prime due nazioni nella 2025-26. Al momento l’Italia è terza, alle spalle di Inghilterra e Germania ed avanti a Portogallo, Polonia, Spagna, Cipro e Francia.

Ma le buone prestazioni di questa settimana ci hanno permesso di tagliare da 4,28 a 2,86 punti la distanza con la Bundesliga, approfittando anche di uno scontro diretto: Eintracht 0 Atalanta 3. La Premier sta volando: le inglesi hanno un coefficiente di 10,83 (punti divisi per squadre). La Germania è a quota 9,85, con l’Italia salita questa settimana a 9,57. La Bundesliga è vicina, ma non si può mollare di un centimetro perché dietro di noi sono lì: il Portogallo è a 9,40 (fondamentale in questo senso Benfica-Napoli del 10 dicembre), la Polonia a 9,37, la deludente Spagna a 9,25, gli stessi punti del miracoloso Cipro.