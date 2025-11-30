Qual è il male che tormenta la stagione? La domanda del Corriere Fiorentino

È bastata una partita per cancellare le speranze ritrovate, sottolinea stamani il Corriere Fiorentino. La Fiorentina sembra essere tornata quella di Pioli, una squadra vuota, senza gioco e senza anima prigioniera delle proprie paure. Il quotidiano si domanda: qual è il male che tormenta questa stagione? In un momento così, uno dei più brutti della sua storia ormai centenaria, è difficile trovare un motivo per farsi coraggio.

Dicembre sarà il mese della verità ma l'allenatore ci arriva con una squadra disastrata e i problemi si moltiplicano. Sulla strada di Vanoli c'è Palladino, contestato a Firenze dopo un sesto posto e dimessosi a maggio. La Fiorentina ora deve tirare fuori l'orgoglio e sperare in Kean.