Alle 18 Atalanta-Fiorentina: davanti Piccoli con Kean, in mezzo ballottaggio Nicolussi-Fagioli

Oggi pomeriggio alle 18 al Gewiss Stadium di Bergamo l'Atalanta dell'ex Raffaele Palladino ospita la Fiorentina. Le due squadre sono reduci da due esperienze europee completamente differenti, visto che l'Atalanta ha vinto e convinto in Champions mentre la Fiorentina si lecca le ferite di una seconda sconfitta in Conference, stavolta in casa con l'Aek. Paolo Vanoli dovrà mettere in campo una squadra più vicina a quella vista con la Juventus che con la squadra greca, al netto delle assenze.

Difesa

In realtà Vanoli ritrova Dodo che si era fatto male proprio con la Juventus ma difficilmente potrà partire dall'inizio per questo sulle fasce dovrebbero partire ancora Fortini a destra e Parisi a sinistra. Tornando indietro in difesa dovrebbe essere quella di sette giorni fa con Pongracic, Marì (che torna al posto di Comuzzo visto invece in Conference) e Ranieri.

Mediana

A centrocampo, detto delle fasce, Mandragora e Sohm dovrebbero essere sicuri con un ballottaggio invece al centro Fagioli-Nicolussi Caviglia. Quest'ultimo partito titolare con l'Aek non ha convinto del tutto perciò starà al tecnico valutare chi è più pronto a scendere di nuovo in campo.

Attacco

Davanti Kean proverà a tornare al gol che gli manca da un mese in campionato davanti all'allenatore che la scorsa stagione, a Firenze, lo ha valorizzato al massimo. Le sue polveri ora sembrano bagnate ma chissà che di fronte a Palladino non si riaccenda il fuoco (realizzativo). Vanoli potrebbe mettergli accanto, come contro la Juventus, Piccoli anche se giovedì sera ha elogiato Dzeko per la difesa a spada tratta che aveva fatto della squadra contro i fischi del Franchi durante i 90 minuti. Chissà che non voglia premiarlo, anche se 90 minuti quattro giorni prima in un 40enne forse si fanno sentire mentre Piccoli è fresco anche se reduce dall'infortunio sempre con la Juventus (ma già giovedì era convocato). In attacco Vanoli ritrova anche Kouame che però non ha certo ritmo partita ma la prima convocazione da aprile (rottura del crociato) gli servirà a riassaporare almeno il clima-gara.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Fortini, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Piccoli, Kean. All. Vanoli

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere; Lookman, Scamacca. All. Palladino