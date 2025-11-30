FirenzeViola Totoformazione, due soli ballottaggi in vista dell'Atalanta, in regia e in attacco

Paolo Vanoli ha ancora qualche dubbio quando manca qualche ora alla partita tra Atalanta e Fiorentina in programma stasera a Bergamo, ma almeno nove undicesimi sono decisi e infatti i quotidiani oggi in edicola concordano quasi tutti a parte un paio di eccezioni che riguardano il ruolo da regista e quello da spalla di Kean. Ma andiamo per gradi.

Tutti d'accordo sul fatto che in porta ci sarà De Gea e davanti a lui il trio composto da Pongracic, Pablo Marì e Ranieri, con buona pace di Comuzzo che si accomoderà di nuovo in panchina. A centrocampo il primo ballottaggio, perché se tutti indicano in Mandragora e Sohm le due mezzali, in regia c'è chi vede Fagioli, chi invece Nicolussi Caviglia.

Sulle fasce nonostante il rientro di Dodo toccherà a Fortini e Parisi, mentre davanti ecco l'altro dubbio: Gudmundsson o Piccoli accanto a Kean? Tuttosport punta sull'islandese, tutti gli altri su Piccoli. Poche ore e Vanoli scioglierà ogni dubbio.

La Gazzetta dello Sport (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Fortini, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Piccoli, Kean.

Corriere dello Sport (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Fortini, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Piccoli, Kean.

Tuttosport (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Fortini, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Gudmundsson, Kean.

La Nazione (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Fortini, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Parisi; Piccoli, Kean.

La Repubblica (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Fortini, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Piccoli, Kean.

FirenzeViola.it (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Fortini, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Piccoli, Kean.