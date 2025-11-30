La Fiorentina non sarà sola: ecco in quanti andranno a Bergamo
Nonostante la situazione, nonostante le polemiche, i tifosi della Fiorentina non lasceranno da sola la squadra a Bergamo stasera. Come riporta La Nazione, saranno 900 i sostenitori gigliati al seguito della squadra di Vanoli alla New Balance Arena per la partita contro l'Atalanta. In diversi partiranno stamani da Firenze, in tanti arriveranno direttamente dal Nord Italia. Il momento è complesso e delicato, la Fiorentina e la sua gente dovranno essere un blocco unico che spinge dalla stessa parte. Per fare i conti ci sarà tempo a fine stagione. Di strada insieme ce n’è ancora troppa da fare. Il futuro è adesso. Lo dimostrano i 900 che oggi sosterranno la Fiorentina a Bergamo
L’esame Palladino per capire se davvero la Fiorentina ha capito di dover indossare l’elmettodi Tommaso Loreto
