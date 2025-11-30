Cecchi Gori sullo stadio di proprietà: "Lo vogliono tutti per speculazione edilizia"

Nella sua intervista a tutto tondo concessa a La Nazione, l'ex presidente e proprietario della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori ha commentato anche le questioni legate al fatto che Rocco Commisso voleva uno stadio di proprietà: "Tutti vogliono fare lo stadio per fare speculazione edilizia. Ma lo stadio si fa solo perché ami la tua squadra. Comunque andava fatto, magari dove c’è l’aeroporto e così facevano un’altra pista a Peretola. E poi... si sono vantati tanto del centro sportivo (il Viola Park ndr), ma quei terreni a Bagno a Ripoli li avevo comprati già io. Solo che quando c’è stato il fallimento si sono portati via tutto...".

Sul rapporto con Batistuta poi ha aggiunto: "Ho voluto bene anche a Rui Costa, a Toldo. Ma lui mi è rimasto nel cuore. Certo, fu un colpo da maestro prenderlo. Ero a Los Angeles e vidi una partita della Coppa Libertadores dalla piscina del Beverly Hills Hotel. Giocava lui. Dissi: “È un sudamericano-europeo, è perfetto“. Chiamai l’avvocato che si occupava dei nostri acquisti. Gli dissi ‘Voglio Batistuta, degli altri che mi ha detto non voglio nessuno".