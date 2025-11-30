Antognoni innamorato di Nico Paz: "Mi rivedo in lui. Mi ricorda anche Totti"

Giancarlo Antognoni incorona Nico Paz, talento del Como autore fin qui di una stagione strepitosa. La bandiera della Fiorentina, ora dirigente dell'Under 21, ha parlato all'edizione odierna de La Repubblica sottolineando come si riveda nel talento argentino: "Tecnicamente siamo simili. Abbiamo le stesse caratteristiche, visione di gioco, forza fisica, Anche io segnavo gol e regalavo assist. Ma non mi è mai riuscita una sforbiciata come la sua nella partita vinta contro il Sassuolo. Sembra Totti - ha proseguito Antognoni -. Anche un po’ Baggio, ma più Totti, soprattutto per struttura fisica. E’ il migliore che c’è in Italia. Il gioco alla spagnola di Fabregas, che preferisce calciatori tecnici e giovani, lo esalta, premia il suo talento. Ha un sinistro sensibile, visione di gioco, è uomo squadra, sa fare tutto".

Poi un commento sui giovani: "Servirebbe il coraggio di farli crescere. Di credere in loro, di non soffocarli di pressioni se sbagliano una partita, magari rispedendoli in panchina. Ripeto: ci vuole coraggio. Come lo ha avuto Fabregas. Al Como, in provincia e senza l’obbligo di dover vincere, è più facile".