Tocca a Kean, anche se le parole di Dzeko hanno irrigidito il clima
La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sulla Fiorentina in vista della sfida contro l'Atalanta dell'ex Palladino. I riflettori sono puntati sull'attaccante che proprio Palladino è stato in grado di far esplodere a Firenze: Moise Kean. Tocca a lui trascinare la squadra fuori dalla melma in cui è finita, anche se - riporta il quotidiano - le dichiarazioni di Edin Dzeko dopo la sconfitta contro l'AEK Atene hanno ancora più irrigidito il clima attorno alla squadra viola, sebbene a Vanoli siano piaciute.
Tornando a Kean, l'anno scorso furono 25 i gol totali tra campionato e coppe, quest'anno è fermo a 2. Nelle ultime partite però ha dato buoni segnali e solo la traversa lo ha fermato contro la Juventus. Il quotidiano chiude parlando del fatto che i rumors dicono che Moise sia innamorato e che la nuova fiamma stia a Milano, non lontano da Bergamo. Magari col sostegno della nuova compagna Moise riesce a sbloccarsi, a far sbloccare la Fiorentina
