QUI ATALANTA, El Bilal Touré davanti e le altre scelte

Il Corriere dello Sport fa il punto anche sulle probabili scelte di Gian Piero Gasperini per l'ultimo atto di questa stagione, stasera contro la Fiorentina a Bergamo. Con la qualificazione alla prossima Champions in tasca e l'Europa League in bacheca, le motivazioni riguardano soltanto la posizione finale in classifica: in caso di vittoria gli orobici potrebbero chiudere per la quarta volta nella loro storia sul gradino più basso del podio.

Due gli assenti per la gara di questo pomeriggio, De Roon e Kolasinac non hanno ancora recuperato dai rispettivi infortuni: l'olandese, come confermato nei giorni scorsi, dopo la finale col Bayer Leverkusen dovrà rinunciare anche agli Europei con la propria nazionale. Probabile un ampio turnover per dar spazio a chi ha accumulato meno minuti, in attacco Touré potrebbe partire dal primo minuto.