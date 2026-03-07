Quando torna Solomon? C'è una speranza per l'Inter, più probabile a Verona

© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 10:30
Redazione FV

Paolo Vanoli fatica ancora a metabolizzare l’infortunio di Manor Solomon. Se ci fosse stato un calciatore da preservare a tutti i costi dai problemi fisici per il tecnico viola quello sarebbe stato sicuramente l’esterno israeliano, uno dei più in forma – se non il più brillante – in questo scorcio di stagione. L’infortunio subito in Conference League avrebbe potuto essere evitato con una gestione più attenta della partita di ritorno contro lo Jagiellonia.

Purtroppo, Solomon resterà fuori ancora per qualche settimana. C’è la speranza che possa esserci già il 22 marzo contro l’Inter, ma è più probabile che faccia il suo ritorno dopo la sosta, alla vigilia di Pasqua a Verona. Lo riporta La Nazione.