Paratici ridisegna la Fiorentina: nuove regole in spogliatoio per proteggere l'ambiente viola

Nel suo primo mese di lavoro alla Fiorentina, Fabio Paratici ha iniziato a muoversi su più livelli, avviando una serie di valutazioni destinate a incidere sull'organizzazione del club. Tutto in costante confronto con il direttore generale Ferrari, ben inteso, col quale il dialogo è quotidiano. Per ora non si sono registrati scossoni ma la sensazione che filtra è chiara: le nuove regole di Paratici stanno lentamente prendendo forma. Uno dei primi segnali è arrivato nei riguardi dello spogliatoio del Franchi: il ds avrebbe chiesto di ridurre al minimo la presenza di persone nei pressi dell'area riservata alla prima squadra, con l'obiettivo di rendere l'ambiente più protetto.

In vista invece della prossima stagione l'aria che si respira è quella di un cambiamento profondo, con una rivoluzione che potrebbe toccare svariati settori: dalla comunicazione - già interessata da alcuni movimenti negli ultimi mesi - fino ad ambiti più operativi come logistica e area medica. Non è escluso, infatti, che, nel processo di ricostruzione viola, Paratici scelga di avvalersi di persone di fiducia, professionisti (magari) con cui ha già lavorato in passato. Lo riporta La Nazione.