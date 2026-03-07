Fiorentina, il Milan mette Kean nel mirino. Tuttosport: "È il preferito di Allegri"

Fiorentina, il Milan mette Kean nel mirino. Tuttosport: "È il preferito di Allegri"
Questa mattina Tuttosport rilancia in chiave Milan per l'attacco della prossima stagione dei rossoneri il nome del centravanti della Fiorentina Moise Kean, già accostato nel recentissimo passato alla squadra allenata da Allegri. Il quotidiano in merito sottolinea come "Allegri abbia indicato i suoi preferiti, ovvero attaccanti che conoscano la Serie A e che dunque non hanno bisogno di tempo per adattarsi. Moise Kean, che potrebbe lasciare la Fiorentina, e Mateo Retegui, oggi in Arabia all’Al-Qadisiya, sono due target da tenere ben presenti".