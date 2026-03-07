Kean ha ancora male alla tibia, Repubblica sicura: "Con il Parma Moise non ci sarà"

"Kean, la tibia fa male col Parma non ci sarà. Piccoli è il tuo momento", questo il titolo di stamani di Repubblica che lascia poco spazio all'interpretazione. Stando infatti a quanto riferito dal quotidiano, Moise Kean non sarà convocato per la partita di domani tra Fiorentina e Parma. "Oggi, nella rifinitura, il provino decisivo.

Ma almeno di clamorose sorprese Moise Kean non sarà della partita domani pomeriggio con il Parma, in cui, al massimo, potrebbe arrivare una convocazione in extremis per la panchina. Kean anche ieri ha svolto un lavoro differenziato - precisa la Repubblica - e il problema alla tibia appare più complicato del previsto: a inizio settimana, dopo l’uscita anticipata a Udine sia Moise che lo staff medico viola erano convinti di un recupero lampo, ma giorno dopo giorno la prudenza ha preso il sopravvento. Troppo rischioso gettare nella mischia l’attaccante con conseguente pericolosa ricaduta per il finale di stagione: Kean dovrebbe essere preservato quindi sia con il Parma che con il Rakow, tornando titolare e al 100% per Cremonese, Inter e per il play off mondiale di fine mese con l’Italia".