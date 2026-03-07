Prosegue la trattativa per il rinnovo di Dodo: l'obbiettivo è prolungare fino al 2030

vedi letture

Per la gara di domani tra Fiorentina e Parma sarà di nuovo a disposizione Dodo, che ha scontato un turno di squalifica lunedì sera a Udine. Il reintegro del brasiliano si rivelerà decisivo per il ritorno al sistema tattico che ha dato più garanzie alla Fiorentina, e cioè il 4-1-4-1. Il club viola ora si aspetta un salto di qualità da parte del giocatore.

Presto i tempi saranno maturi per parlare di rinnovo, anche perché il rischio è di arrivare al mercato estivo con il contratto in scadenza tra un anno (giugno 2027). Le parti si confronteranno sulla possibilità di allungare l’accordo fino al 2030. Lo riporta il Corriere dello Sport.