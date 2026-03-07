Fiorentina, Vanoli ha una media di 1,17 punti a partita: è un ritmo da salvezza

Pur condizionato da un pessimo inizio sulla panchina viola (2 punti in 5 partite), perfettamente in linea con la Fiorentina che gli aveva lasciato Pioli (4 punti in 10 gare), Paolo Vanoli è riuscito gradualmente a dare un’accelerazione ai risultati e alla risalita in classifica, anche se non fino al livello sperato al momento del passaggio di consegne tra il tecnico parmigiano e quello varesino. Sono 20 i punti conquistati da Vanoli in 17 partite, frutto di 5 vittorie e 5 pareggi, per una media di 1,17 punti a gara. Un rendimento non eccezionale in valore assoluto, ma sufficiente per collocare la squadra viola al tredicesimo posto nella classifica del periodo preso in esame, con un margine netto di 5 punti sul Lecce e addirittura di 10 sulla Cremonese, le due squadre che al momento fanno compagnia alla Fiorentina nella classifica reale.

Un aspetto rilevante, perché mantenendo questo ritmo nella parte restante del campionato la salvezza sarebbe molto probabile, attorno a quota 37 punti. Lo riporta il Corriere dello Sport.