Morfeo: "Vanoli ci ha sempre messo la faccia. Non vorrei essere nei suoi panni"

vedi letture

Domenico Morfeo, ex centrocampista di Fiorentina e Parma, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nel corso della quale ha toccato vari temi legati sia al match di domani tra le sue due ex squadre sia in particolare al capitolo legato al momento dei viola. Queste le sue parole: "La Fiorentina viene da due sconfitte di fila: in Conference League e a Udine. Ha incassato sette gol. Tanto tranquilli i viola non saranno, al primo passaggio sbagliato pioveranno fischi e contestazioni. Il Parma, invece, credo abbia in tasca la salvezza, e può giocare con l’animo più leggero. La Fiorentina si salverà? Penso di sì. Lo dico da ex Viola e da appassionato: non si può immaginare una A senza la Fiorentina.

Però ci sarà da soffrire, già domani contro il Parma. Ora bisogna alzare il livello della concentrazione e prendere tutte le sfide come finali. Il carattere conta più di tutto". Morfeo ha poi aggiunto su Vanoli: "Non vorrei essere nei suoi panni, e la situazione in cui si trova è uno dei motivi per cui non sono rimasto nel calcio. Io farei fatica a gestire certe pressioni, non sarei riuscito a dare il massimo. Vanoli, invece, ci sta provando con tutte le sue forze e ci ha sempre messo la faccia, non si è mai tirato indietro. Questa è una qualità da sottolineare".