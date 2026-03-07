Con Kean in campo è un'altra Fiorentina: i numeri viola con Moise titolare

Lo dicono i numeri. Con Moise Kean in campo la Fiorentina in campionato ha vinto 4 delle 5 partite totali (solo a Bologna il centravanti gigliato non c'era). Di più, ha segnato in tutte e 4 le partite vinte (Udinese, Cremonese, Como e Pisa). Pur lontano dal rendimento dello scorso anno (a questo punto del campionato aveva fatto 15 gol) il suo status è ancora di gran lunga più pesante di quello di Piccoli.

Che dalla sua ha senz'altro un'attitudine maggiore a dialogare con i compagni, ma all'atto pratico ha segnato solo 2 volte in campionato, contro le 8 di un Kean dimezzato rispetto alla gestione Palladino. Lo sa Vanoli, lo sanno tutti. Per questo intorno alla tibia di Moise si sta lavorando con attenzione. Nella volata finale con lui a pieno regime, rimarca La Nazione, sarà un po' meno complicato salvarsi.