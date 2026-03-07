Kean prova ad esserci con il Parma, La Nazione: "Oggi la decisione finale"
Sarà oggi, giornata di vigilia della sfida contro il Parma, il giorno decisivo sul fronte legato alle condizioni fisiche di Moise Kean, per capire se l'attaccante della Fiorentina domani potrà essere della gara. Questo quanto stamani riporta La Nazione, che in merito ha poi aggiunto: "Paolo Vanoli la porticina della speranza la terrà aperta fino alla rifinitura di oggi, quando con ogni probabilità Moise Kean proverà ad aggregarsi al resto dei compagni. La sua presenza dal 1' minuto contro il Parma sarà decisa dunque a ridosso di una partita diventata (purtroppo) fondamentale nella bagarre salvezza.
Anche nell'allenamento di ieri - rimarca il quotidiano - Moise ha svolto un lavoro differenziato volto al recupero del problema alla tibia. E' una situazione da gestire nel tempo, difficile che nel breve si arrivi a mettere un punto definitivo".
