Parma, pochi dubbi per Cuesta verso Firenze: Delprato giocherà al posto di Britschgi

Problemi in difesa per Carlos Cuesta, allenatore del Parma, alla vigilia della trasferta di Firenze contro la Fiorentina. Con Ndyae ai box da mesi e Valenti squalificato ieri, ha fatto sapere il club, si è fermato anche lo svizzero Britschgi, che molto bene stava facendo sull’out destro. Probabile a questo punto, sottolinea il Corriere dello Sport, che il tecnico spedisca sulla fascia Delprato: a quel punto, se vorrà confermare la difesa a tre centrali dovrà far debuttare dal 1’ Franco Carboni, arrivato a gennaio dall’Empoli.

In alternativa potrebbe arretrare in difesa il solido Estevez. Nessun problema invece a centrocampo, dove anzi in tre, Ordonez, Nicolussi e Sorensen (autore del gol della vittoria all’andata), sono in lizza per un posto da mezzala a fianco di Keita e Bernabè. In attacco sarà probabilmente confermato Strefezza a supporto di Pellegrino, che con l’ultimo giallo è entrato in diffida.