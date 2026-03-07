Fiorentina-Parma, il Franchi risponde presente: superata quota 20mila spettatori

L’ultimo aggiornamento dalla biglietteria è stato il più confortante della settimana in vista del match di domani della Fiorentina. Nelle ultime 24 ore, complice anche la promozione dedicata alle tifose in occasione della Festa della Donna, la vendita dei tagliandi per la partita contro il Parma ha accelerato sensibilmente. Nell’ultimo giorno sono stati venduti circa 1.500 biglietti e il conteggio complessivo ha così superato la soglia dei 20mila spettatori attesi sugli spalti. Resta ancora un giorno e mezzo di vendita per far crescere ulteriormente il dato, anche se difficilmente si arriverà al sold out fissato poco sopra quota 22mila.

La cornice del Franchi, anche se solo a metà, sarà comunque significativa. Il tifo organizzato sosterrà a gran voce dalla curva i ragazzi di Vanoli. Servirà però una risposta concreta, da tre punti, per evitare l’ennesima contestazione stagionale al fischio finale. Lo riporta La Nazione.