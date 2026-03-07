Kean, la zona della tibia non si è ancora sgonfiata. La Gazzetta: "Moise in dubbio"

La contusione alla tibia continua a dare problemi a Moise Kean che avverte ancora dolore e la zona interessata non si è nemmeno del tutto sgonfiata. Oggi, scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport, si saprà se sarà a disposizione. Sarà valutato in extremis. Dopo la débâcle di Udine è quasi scontato il ritorno alla difesa a quattro: post squalifica a destra torna Dodo, a sinistra Gosens che è rimasto in panchina nelle ultime quattro di campionato, ma nel frattempo è stato utilizzato in Conference dove ha rimediato due fratture facciali. Giocherà con una mascherina protettiva