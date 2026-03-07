A Vanoli serve un Gud più coinvolto, il CorFio: "La difesa a tre ha fermato la sua crescita"

Con Solomon ancora ai box per l’infortunio muscolare rimediato in Conference League, e con Kean che resta in precarie condizioni, è soprattutto ad Albert Gudmundsson che la Fiorentina si ritrova obbligata ad affidarsi. Questo quanto riportato stamani dal Corriere Fiorentino, che poi in merito ha aggiunto: "Serve un Gudmundsson più coinvolto, non ci sono dubbi. Sotto questo profilo il rientro dopo l’infortunio alla caviglia che lo aveva tirato fuori dalla sfida al Torino non è stato dei migliori, come incisività certo, ma pure come atteggiamento nel corso della partita.

Poco inserito nella manovra se possibile Gud si è visto ancora meno in fase di copertura, quasi che le diverse fasi del gioco non lo riguardassero. Con il ritorno al 3-5-2 Gudmundsson ha infatti interrotto una ripresa che l’adattamento sulla corsia sinistra aveva favorito per almeno un paio di mesi".​​​​​​