Quale futuro senza l'Europa? Da Kean a Dodo i big che potrebbero lasciare

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si concentra sul prossimo futuro della Fiorentina. Un futuro che vedrà ancora in panchina Raffaele Palladino. Il club viola ha fato valere l'opzione sul contratto per estendere fino al 2027 il contratto del tecnico campano alla vigilia della sfida contro il Real Betis. La Fiorentina adesso ha tre giornate di campionato per prendersi una qualificazione alle prossime coppe europee, in caso contrario chi tra i big della rosa rimarrà? Difficile trattenere Kean che ha una clausola da 52 milioni sul contratto e fino al 15 luglio chi la paga può portarselo via. Complicata anche la situazione di Dodo. Il brasiliano, che ieri ha pubblicato un post piuttosto criptico sui social (QUI la notizia completa), ha richieste da tanti club e potrebbe provare ad ambire a palcoscenici più prestigiosi. Con questi soldi però i gigliati potrebbero pagarsi alcune operazioni, dal riscatto di Gosens, ormai sicuro, all'aumento di stipendio di De Gea, che a meno di offerte da big europee dovrebbe rimanere a Firenze con un ingaggio di 2,2 milioni.

Poi c'è Comuzzo che in difesa per cifre importanti potrebbe essere sacrificato. Infine saranno da valutare caso per caso i riscatto di Fagioli, Adli, Folorunsho, Colpani, Cataldi e Gudmundsson. Il primo sembrava sicuro di essere riscattato e invece adesso i viola ragioneranno. L'ex Juventus nell'ultimo periodo è calato di rendimento e la scenata dopo il cambio giovedì sera è stata fiori luogo. Gudmundsson non ha reso secondo le aspettative e il suo riscatto, 17 milioni, è altissimo, difficile spendere 10 milioni per Adli, quasi impossibile 12 per Colpani (anche se con il Monza in Serie B possibile che le due società trattino un nuovo accordo). Non ha brillato fino ad ora neanche Folorunsho, mentre più probabile il riscatto a 4 milioni di Cataldi dalla Lazio.