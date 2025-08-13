Quagliarella: "La Fiorentina con Pioli farà bene. Kean la punta dell'Italia"

vedi letture

L'ex attaccante Fabio Quagliarella ha parlato oggi a La Stampa inserendo anche la Fiorentina tra le possibili sorprese del prossimo campionato. Queste le sue parole in merito: "Tante squadre possono dire la loro questa stagione. Mi incuriosisce soprattutto il Bologna, Immobile e Bernardeschi avranno tanto da dare in un progetto che continua a crescere. E pure la Fiorentina con Pioli farà bene, conosce già l’ambiente ed è già un bel punto di partenza".

È Kean oggi il centravanti giusto per l’Italia?

"Penso di sì, alla Fiorentina ha trovato l’ambiente giusto, credo che la scorsa stagione sia stata quella della consacrazione. Però non basta un solo giocatore, spero che altri sappiano imporsi. Retegui è andato in Arabia Saudita, il rischio che possa abbassare il livello in termini di competitività e agonismo c’è, ma gli esempi di chi è rimasto ad alti livelli non mancano: basti pensare a Cristiano Ronaldo, anche se lui è un fenomeno".