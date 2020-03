PUPO, Senza Fiorentina è dura: ecco come rimedio

Il cantante e tifoso viola Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, si è concesso ai microfoni del Corriere Fiorentino. "Senza la Fiorentina è dura - dice - ma io, come altre persone dello spettacolo, ho avuto un’idea per fare compagnia alle persone che devono stare in casa. Domenica scorsa ho fatto una diretta sui social, Facebook e Instagram, alle 15. Ho scelto questo orario in onore a quello storico delle partite quando le sentivamo solo alla radio". Pupo spiega, poi, che a suo avviso sarebbe bello rigiocare tante di quelle partite: una su tutte Cagliari-Fiorentina del 1982, quando in panchina c'era De Sisti, mentre Antognoni era capitano.