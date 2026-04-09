Prosegue il 2026 difficile di Kean, il CorFio: "A Londra la settima gara saltata per infortunio"
Su Moise Kean il quadro continua a essere tutt’altro che rassicurante, non per nuovi infortuni ma per il protrarsi del problema alla tibia con cui il giocatore convive da tempo e che ne limita la continuità d’impiego, soprattutto all’interno di impegni ravvicinati. Moise, dopo le due partite disputate con la Nazionale (già in Bosnia aveva chiesto il cambio a Gattuso per i dolori alla gamba) e i 76 minuti di Verona vissuti in condizioni comunque precarie, ha dovuto nuovamente dare forfait.
Il 2026 di Kean, sottolinea il Corriere Fiorentino, in precedenza finito ai box per un problema alla caviglia, resta così tormentato: quella di Londra sarà la settima partita saltata dal giocatore nell’anno solare, a cui aggiungere i 90 minuti in panchina contro la Cremonese.
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