Viola a Londra senza Kean, la Gazzetta: "C'è Piccoli, in Europa si esalta"

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La Fiorentina che giocherà questa sera in casa del Crystal Palace il quarto di finale d'andata di Conference League sarà priva del suo bomber titolare, Moise Kean. Vanoli al suo posto punterà su Roberto Piccoli, che nell’ultimo turno, quello contro il Rakow, è stato decisivo entrando al posto di Moise e segnando in modo anche fortuito in casa dei polacchi. Vanoli ieri ha sottolineato nell’importanza del doppio confronto, come il ritorno a Firenze aiuterà.

Si tratta di sopravvivere a questo Selhurst Park stretto e con le tribune a ridosso del campo, ma è una lezione che negli ultimi mesi la squadra ha dimostrato di aver imparato, allontanandosi dalla zona retrocessione. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.