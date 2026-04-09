Dall'ottimismo di martedì al forfait, CorSport: "Dietrofront Kean, a Firenze per curarsi"

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Niente Moise Kean a Londra, l’attaccante salta la sfida di andata con il Crystal Palace. Dall’ottimismo di martedì al cambiamento di rotta del mercoledì. Ieri mattina al Viola Park, riporta il Corriere dello Sport, è andato in scena il vertice finale: Kean ha spiegato che sente ancora dolore alla tibia e si è allenato a parte, alla fine la Fiorentina ha deciso di tenerlo a Firenze per curare ulteriormente (e in maniera definitiva, si spera) questo problema che si porta dietro da fine 2025 e che non sembra proprio volerlo mollare. Martedì dal quartier generale viola filtrava quasi la certezza che Moise ci sarebbe stato.

Un po’ come era successo con Parisi prima della sfida di Verona. Ventiquattrore dopo, il dietrofront per entrambi. E la speranza è che Vanoli stavolta non sia stato preso in contropiede. Non c’è Parisi, appunto, non c’è Solomon (un altro giocatore che sembrava pronto al rientro), non c’è Fortini ma adesso neppure Kean.