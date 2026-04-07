I numeri di un super Fagioli. Secondo solo a Barella per occasioni create
Dopo aver festeggiato la Pasqua in Versilia (Qui la foto di Firenzeviola.it), Nicolò Fagioli è tornato al Viola Park da protagonista, come del resto sta vivendo tutte queste ultime settimane alla Fiorentina. La Gazzetta dello Sport esalta il momento del play gigliato, autore della rete decisiva a Verona, sottolineando l'importanza del suo gol anche contro lo Jagiellonia per evitare l'eliminazione ai playoff di Conference.
"Firenze ha risvegliato l’impulso creativo di Nico - scrive la rosea: l’abito da regista sembra realizzato su misura per lui, Vanoli è stato bravo a comprenderne appieno le potenzialità e a esaltarle con un nuovo sistema di gioco". Un’eccellenza nel suo ruolo, come confermano i numeri di Sofascore: secondo in Serie A dopo l’altro Nicolò, l’interista Barella, per grandi occasioni create (14 a 10), e passaggi chiave (64a57), settimo per precisione nei passaggi (90.1%)
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