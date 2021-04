PRIMAVERA, Terza finale di fila in Coppa Italia. È show

La Nazione, questa mattina, celebra anche la Fiorentina Primavera, che nella giornata di ieri, sconfiggendo il Genoa, ha raggiunto la sua terza finale di Coppa Italia consecutiva sotto gli occhi di Commisso e dirigenza (è la seconda raggiunta dell'era americana). Il 2-0 ottenuto sul Genoa nella semifinale in turno secco - si legge - non rende tuttavia giustizia al gioco espresso da Fiorini e compagni, padroni del campo per novanta minuti e sfortunati nel fallire un rigore proprio con il capitano al 18’. A indirizzare la partita però ci ha pensato Munteanu con una conclusione in area piccola genoana al 39’, mentre dopo una manciata di minuti da inizio ripresa il solito Spalluto (arrivato a quota 11 reti stagionali) ha realizzato il gol della sicurezza.