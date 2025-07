Presto il nuovo ingaggio per Kean, La Nazione: "Pronti anche dei bonus"

Secondo La Nazione, stamani in edicola, Moise Kean raddoppierà il proprio ingaggio, passando dagli attuali 2,2 milioni a 4,2 a stagione. Ma nel suo contratto ci saranno anche una serie di bonus legati a obiettivi personali e di squadra che potrebbero far lievitare l’ingaggio fino a 4,5 milioni (operazione fattibile grazie al regime fiscale agevolato del Decreto Crescita). Commisso alza così l’asticella ma questo è anche un modo per riconoscere a Kean professionalità e senso di responsabilità.