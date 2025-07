Dagli inviati Pioli su Dzeko: "L'avevo chiesto anche al Milan. C'è l'idea di schierarlo con Kean e Gud"

Nel corso della sua presentazione ufficiale (QUI la conferenza completa) come nuovo allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato anche di Edin Dzeko, fin qui unico acquisto in attacco del club gigliato. Queste le sue parole riguardo al centravanti bosniaco: "Ho detto a Edin che alla fine del primo anno al Milan di Ibra non c'erano certezze che lui restasse e io avevo chiesto Dzeko in rossonero. E' un giocatore di qualità e molto intelligente, ci darà una grande mano".

Possono coesistere Kean, Gudmundsson e Dzeko?

"Sì l'idea c'è ma dipende dalla loro capacità di giocare assieme. Più qualità abbiamo e più speriamo di poter vincere. I giocatori hanno le stesse mie ambizioni ed emozioni".