PRAET, Si complica la trattativa per il belga

Come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio è ancora tutta da sciogliere la situazione legata al centrocampo, dove l’offerta di 7 milioni al Leicester per Praet difficilmente verrà accolta. Anche perché, dopo le “beffe” su Mandragora e Gollini, il Torino è tornato all’attacco sul conto del belga ed è disposto a un sacrificio pur di aggiudicarsi di nuovo l’ex Samp. I viola vogliono comunque restare in partita ma la pista non è facile (ecco perché resta in ballo il nome di Bajrami). Dalla Spagna intanto è stato accostato il nome della mezzala del Barcellona Puig alla Fiorentina, candidatura che tuttavia non trova conferme vista la concorrenza del Benfica. Ufficiale infine il rinnovo per un altra stagione di Rosati, che sarà dunque un valore aggiunto nel pacchetto dei portieri con Gollini e Terracciano.