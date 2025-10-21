Pradè resta al suo posto. Il Corriere Fiorentino: "Almeno fino a fine anno"

Rocco Commisso, dopo la sconfitta con il Milan, dagli USA ha rinnovato a tutti la piena fiducia, si legge sul Corriere Fiorentino. Lo ha fatto, spronando ovviamente tutti a trovare la soluzione per rimettere in piedi un’annata partita con la convinzione di poter alzare l’asticella delle ambizioni e che invece, setti mana dopo settimana, assume contorni ogni volta più inquitanti. Non manda via nessuno, il patron, e nessuno (almeno per ora) ha intenzione di andarsene.

Pradè vuole restare al suo posto, aiutare il più possibile il mister e poi, a fine stagione (a meno di clamorose novità), chiudere la sua lunga storia in viola. L’unico che potrebbe chiamarsi fuori, paradossalmente, sarebbe Stefano Pioli. Perché è un uomo di personalità, che non ama nascondersi, e qualora si accorgesse che la squadra rema da un’altra parte e di essere lui il problema, non ci penserebbe un secondo ad agire di conseguenza.