Fiorentina, oggi la ripresa degli allenamenti al Viola Park: seduta in programma il pomeriggio
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La Fiorentina si prepara a tornare in campo al Viola Park dopo la giornata di riposo concessa ieri da Paolo Vanoli al gruppo per recuperare le energie. La seduta di oggi pomeriggio segnerà l’inizio della marcia di avvicinamento alla sfida di domenica contro il Como di Cesc Fabregas, in programma alle 15 al Franchi. Per la formazione viola sarà un appuntamento importante per lasciarsi alle spalle il ko di Marassi e cercare un risultato positivo, evitando ulteriori passi falsi.
Rispetto alla scorsa settimana, il programma prevede una sola sessione di allenamento nella giornata odierna per i gigliati. Lo riporta questa mattina il Corriere dello Sport.
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