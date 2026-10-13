Pellegrino convince più di Beto: per la Nazione deve essere l'argentino a guidare l'attacco viola

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La ricerca del centravanti giusto è uno dei temi centrali in casa Fiorentina. Dopo le ultime difficoltà mostrate da Beto, Paolo Vanoli potrebbe affidarsi con maggiore continuità a Pellegrino. Il portoghese non è ancora riuscito a lasciare il segno: in quattro gare di campionato ha collezionato appena 163 minuti senza trovare la via del gol, faticando anche a entrare nei meccanismi della squadra. L’argentino, invece, ha già realizzato due reti in Serie A e una in Coppa Italia contro il Pisa, mostrando segnali incoraggianti e una condizione fisica più avanzata.

Con l’addio di Kean, la Fiorentina ha bisogno di un nuovo riferimento in attacco e Pellegrino sembra avere le carte in regola per assumersi questa responsabilità. Lo stesso giocatore ha definito la pressione legata a questa eredità come positiva. Il rapporto con Beto resta buono, ma mentre il portoghese cerca ancora la forma migliore, l’argentino appare oggi più pronto a guidare il reparto offensivo viola. Lo scrive La Nazione.