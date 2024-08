PORTIERE, Richiesta di Palladino. Tre nomi in primo piano

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il Corriere Fiorentino scrive che tra le richieste di Palladino c’è anche l’acquisto di un nuovo portiere. Del resto che il mister avesse dei dubbi su Terracciano era parso chiaro fin da subito. In questo momento ci sono tre nomi in primo piano: De Gea, Musso e Turati. Il primo (svincolato) è stato proposto e avrebbe aperto ai viola mentre l’argentino dell’Atalanta costa 10 milioni e i viola non vogliono sentirne parlare come di una contropartita per Nico. Il terzo, tornato al Sassuolo, piace a Palladino per la sua abilità nel gioco con i piedi.